Васкес высказался о будущем в "Реале" Модрича



Нападающий "Реала" Лукас Васкес считает, что полузащитник Лука Модрич не покинет клуб.

"Мы ждем, когда Модрич вернется из отпуска. Вскоре мы будем вновь наслаждаться его игрой. Я не могу залезть к нему в голову, но уверен, что Модрич останется в "Реале", - приводит слова Васкеса AS.

Напомним, что активный интерес к 32-летнему Модричу проявляет "Интер". Сам хавбек готов сменить клуб.

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