Васкес высказался о будущем в "Реале" Модрича

Теги реал мадридлука модричлукас васкес

Васкес высказался о будущем в "Реале" Модрича
Нападающий "Реала" Лукас Васкес считает, что полузащитник Лука Модрич не покинет клуб.

"Мы ждем, когда Модрич вернется из отпуска. Вскоре мы будем вновь наслаждаться его игрой. Я не могу залезть к нему в голову, но уверен, что Модрич останется в "Реале", - приводит слова Васкеса AS.

Напомним, что активный интерес к 32-летнему Модричу проявляет "Интер". Сам хавбек готов сменить клуб.

Не пропустите: "Реал" определился со своей позицией по будущему Модрича. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов