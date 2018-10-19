Васкес высказался о возможном переходе Неймара в "Реал"

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес прокомментировал информацию о том, что королевский клуб хочет купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Пока рано говорить о трансферах. Сейчас мы играем тем составом, который есть в наличии. Что касается Неймара, то он является одним из лучших игроков мира. Любая команда хотела бы его купить", - приводит слова Васкеса Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" рассматривает вариант с приобретением 26-летнего Неймара следующим летом.

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