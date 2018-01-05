Васкес заработал для "Реала" больше всех пенальти в эпоху Зидана

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Реал" на выезде разгромил "Нумансию" со счетом 3:0.

Два мяча в этой встрече королевский клуб забил с пенальти. Оба раза 11-метровые были назначены за нарушения на полузащитнике Лукасе Васкесе.

Стоит отметить, что 26-летний Васкес заработал пять пенальти для "Реала" и является лидером команды по этому показателю с тех пор, как клуб возглавил Зинедин Зидан.

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