"Васко да Гама" хочет подписать Ибрагимовича, Балотелли и ещё трёх звёзд
"Васко да Гама" может усилиться сразу пятью звёздными футболистами, утверждает AS.
По сведениям издания, кандидат в президенты клуба Луис Роберто Левен Сиано обещает в случае избрания пригласить несколько именитых игроков.
В список бразильского функционера входят Златан Ибрагимович ("Милан"), Марио Балотелли ("Брешия"), Яя Туре ("Циндао Хайню"), Себастьян Джовинко ("Аль-Хиляль") и Алекс Тейшейра ("Цзянсу Сунин").
В прошлом сезоне "Васко да Гама" финишировала на 12-м месте в чемпионате Бразилии.
Не пропустите: Ибрагимович сыграет за "Хаммарбю" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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