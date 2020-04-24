"Васко да Гама" хочет подписать Ибрагимовича, Балотелли и ещё трёх звёзд

"Васко да Гама" может усилиться сразу пятью звёздными футболистами, утверждает AS.

По сведениям издания, кандидат в президенты клуба Луис Роберто Левен Сиано обещает в случае избрания пригласить несколько именитых игроков.

В список бразильского функционера входят Златан Ибрагимович ("Милан"), Марио Балотелли ("Брешия"), Яя Туре ("Циндао Хайню"), Себастьян Джовинко ("Аль-Хиляль") и Алекс Тейшейра ("Цзянсу Сунин").

В прошлом сезоне "Васко да Гама" финишировала на 12-м месте в чемпионате Бразилии.

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