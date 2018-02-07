"Васко да Гама" хочет получить 4 миллиона за трансфер Коутиньо в "Барселону"

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"Васко да Гама" хочет получить 4 миллиона за трансфер Коутиньо в "Барселону"

Бразильский клуб "Васко да Гама" хочет получить порядка 4 миллионов евро за переход Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону".

"Васко" претендует на 2,5%, положенные клубам, которые воспитали игроков, по правилам ФИФА. Согласно этому, бразильский клуб должен получить порядка 4 миллионов евро от "Ливерпуля".

"Мы ещё не получили деньги и это неправильно, ведь Коутиньо уже играет за "Барселону". Этот факт вызывает у нас опасения, что это может затянуться и мы получим свои деньги не скоро", - цитирует вице-президента "Васко" Орландо Маркеса  Diario Sport.

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