"Васко да Гама" нацелился на защитника "Зенита"

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"Васко да Гама" нацелился на защитника "Зенита"

"Васко да Гама" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу, сообщает Globoesporte.

По сведениям издания, главный тренер бразильского клуба Вандерлей Лушембурго хочет видеть Сантоса в составе своей команды. Сам игрок не прочь вернуться в Бразилию из-за рождения ребенка.

25-летний Сантос перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Гамбурга" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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