Васс может остаться в "Валенсии"

Теги валенсияатлетико мадридданиэль васстрансферы

Васс может остаться в "Валенсии"

Фото: инстаграм Васса\Автор неизвестен

Датский полузащитник "Валенсии" Даниэль Васс останется в стане "летучих мышей", несмотря на то, что предложение по нему от "Атлетико" является привлекательным, однако клуб не смог найти ему замену, сообщает Eldesmarque Valencia.

По информации источника, это решение приняли сегодня утром на встрече в Патерне, где присутствовали Анил Мурти, Мигель Анхель Корона и Хосе Бордалас. Также они решили, что спортивный интерес клуба должен превалировать над экономическим. Последнее слово насчёт Васса было за главным тренером команды Бордаласом.

Однако отмечается, что "Атлетико" увеличили своё предложение до 3 миллионов евро (за счёт различных бонусов).

"Дело Васса" ещё не является оконченным, так как замена ему может находиться в самом "Атлетико". Речь идёт об Экторе Эррере, который очень подходит под профиль полузащитника, который нужен Бордаласу. Главная проблема заключается в его зарплате, которая далека от возможностей "Валенсии".

Также не пропустите: Глушаков: "Кокорина в "Химках" ждем". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" объявил о трансфере Мурило в "Палмейрас"

"Локомотив" объявил о трансфере Мурило в "Палмейрас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов