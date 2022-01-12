Васс может остаться в "Валенсии"
Фото: инстаграм Васса\Автор неизвестен
Датский полузащитник "Валенсии" Даниэль Васс останется в стане "летучих мышей", несмотря на то, что предложение по нему от "Атлетико" является привлекательным, однако клуб не смог найти ему замену, сообщает Eldesmarque Valencia.
По информации источника, это решение приняли сегодня утром на встрече в Патерне, где присутствовали Анил Мурти, Мигель Анхель Корона и Хосе Бордалас. Также они решили, что спортивный интерес клуба должен превалировать над экономическим. Последнее слово насчёт Васса было за главным тренером команды Бордаласом.
Однако отмечается, что "Атлетико" увеличили своё предложение до 3 миллионов евро (за счёт различных бонусов).
"Дело Васса" ещё не является оконченным, так как замена ему может находиться в самом "Атлетико". Речь идёт об Экторе Эррере, который очень подходит под профиль полузащитника, который нужен Бордаласу. Главная проблема заключается в его зарплате, которая далека от возможностей "Валенсии".
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|20
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|20
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