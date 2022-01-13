Васс настаивает на своем трансфере в "Атлетико"

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Васс настаивает на своем трансфере в "Атлетико"

Фото: инстаграм Васса\Автор неизвестен

Датский полузащитник "Валенсии" Даниэль Васс все еще может стать футболистом мадридского "Атлетико", несмотря на позицию "летучих мышей" по этому вопросу.

Как сообщает издание AS, игрок хочет перейти в  стан "матрасников", с которыми у датчанина уже согласован личный контракт на полтора года.

"Валенсия" ответила отказом на предложение "Атлетико" в размере 1 миллиона евро. Отмечается, что Васс может отказаться играть за "летучих мышей",

Руководство валенсийского клуба не хочет расставаться с игроком зимой, но главный тренер команды Хосе Бордалас не считает нужным держать в команде футболиста против его воли.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Васс сыграл 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал один ассист.

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