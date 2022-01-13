Васс настаивает на своем трансфере в "Атлетико"
Фото: инстаграм Васса\Автор неизвестен
Датский полузащитник "Валенсии" Даниэль Васс все еще может стать футболистом мадридского "Атлетико", несмотря на позицию "летучих мышей" по этому вопросу.
Как сообщает издание AS, игрок хочет перейти в стан "матрасников", с которыми у датчанина уже согласован личный контракт на полтора года.
"Валенсия" ответила отказом на предложение "Атлетико" в размере 1 миллиона евро. Отмечается, что Васс может отказаться играть за "летучих мышей",
Руководство валенсийского клуба не хочет расставаться с игроком зимой, но главный тренер команды Хосе Бордалас не считает нужным держать в команде футболиста против его воли.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Васс сыграл 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал один ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14