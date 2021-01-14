Васютин близок к уходу из "Зенита"
Вратарь питерского "Зенита" Александр Васютин с высокой долей вероятности сменит команду во время зимнего трансферного окна.
Как заявил агент футболиста Александр Дубровин, в услугах его клиента заинтересованы клубы из Скандинавии и Центральной Европы.
Если переход состоится, то, скорее всего, это будет аренда.
Васютин является воспитанником "Зенита", он играл в Норвегии и Финляндии, но в июле 2019 года вернулся в родной клуб.
В текущем сезоне 25-летний голкипер не провёл за "сине-бело-голубых" ни одного матча.
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