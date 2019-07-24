Васютин прокомментировал возвращение в "Зенит"

Новичок "Зенита" Александр Васютин поделился эмоциями после перехода в питерский клуб, воспитанником которого он является.

"Очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня. Не могу сказать, что долго думал над предложением "Зенита". Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться", - сказал Васютин.

"Зенит" выкупил 24-летнего голкипера у "Сарпсборга" за 700 тысяч евро. Футболист заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до 2023 года.

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