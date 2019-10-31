Васютин высказался о своём дебюте за "Зенит"

Вратарь "Зенита" Александр Васютин поделился эмоциями после дебютного матча за основу питерцев.

Напомним, что воспитанник "сине-бело-голубых" полностью отыграл кубковый матч против "Томи" (4:0).

"К дебютному матчу шёл долго, потому что я в структуре клуба с 7 лет. Лет 15-16 шёл. Особые эмоции? Никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает. Мы отыграли эту игру, будем готовиться к ЦСКА. Всё по плану", - сказал футболист.

24-летний Васютин вернулся в "Зенит" минувшим летом из "Сарпсборга" за 700 тысяч евро, заключив контракт до 2023 года.

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