Васютин высказался о своём дебюте за "Зенит"
Вратарь "Зенита" Александр Васютин поделился эмоциями после дебютного матча за основу питерцев.
Напомним, что воспитанник "сине-бело-голубых" полностью отыграл кубковый матч против "Томи" (4:0).
"К дебютному матчу шёл долго, потому что я в структуре клуба с 7 лет. Лет 15-16 шёл. Особые эмоции? Никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает. Мы отыграли эту игру, будем готовиться к ЦСКА. Всё по плану", - сказал футболист.
24-летний Васютин вернулся в "Зенит" минувшим летом из "Сарпсборга" за 700 тысяч евро, заключив контракт до 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11