Ватцке: "Барселона" значит очень много для Дембеле"



Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб может продать французского форварда Усмана Дембеле в "Барселону".

"Дембеле является всего лишь 20-летним мальчиком. Уверен, что он бы не вел себя так, если бы им интересовался другой клуб. Но "Барселона" значит очень много для Усмана. Он всегда говорил, что хочет играть за "Барселону". Мы готовы пойти ему навстречу, но не через один год его выступлений в "Боруссии".

Раньше я думал, что "Барселона" уважает другие клубы, но теперь не уверен в этом. Дембеле является приоритетным вариантом для "Барселоны" и у них нет плана Б. Мы определились с ценой за него и не намерены ее снижать даже на цент", - приводит слова Ватцке Marca.

Напомним, что Дембеле отказался тренироваться с "Боруссией" и требует своего трансфера в "Барселону".

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