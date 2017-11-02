Ватцке: "Больны те, кто считает, что "Боруссия" в кризисе"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке не считает, что команда переживает кризис.

Об этом он заявил после ничьей в матче с АПОЭЛем в Лиге Чемпионов (1:1).

"Больны те, кто считает, что "Боруссия" в кризисе. В нашем клубе все отлично сотрудничают с Бошем. И все очень доверяют друг другу. Правда, не это является критерием успеха. Об успехах свидетельствуют спортивные результаты, и у нас есть место для прогресса. Наша цель в долгосрочной перспективе – вновь завоевать право на выступление в Лиге чемпионов. С такими футболистами мы просто обязаны решить эту задачу", - сказал он. | soccernews.ru