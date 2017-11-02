Ватцке: "Больны те, кто считает, что "Боруссия" в кризисе"

Теги боруссия дортмунд

Ватцке: "Больны те, кто считает, что "Боруссия" в кризисе"Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке не считает, что команда переживает кризис.

Об этом он заявил после ничьей в матче с АПОЭЛем в Лиге Чемпионов (1:1).

"Больны те, кто считает, что "Боруссия" в кризисе. В нашем клубе все отлично сотрудничают с Бошем. И все очень доверяют друг другу. Правда, не это является критерием успеха. Об успехах свидетельствуют спортивные результаты, и у нас есть место для прогресса. Наша цель в долгосрочной перспективе – вновь завоевать право на выступление в Лиге чемпионов. С такими футболистами мы просто обязаны решить эту задачу", - сказал он.  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 10 23
2 Боруссия Дортмунд 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Ганновер 96 10 18
5 Шальке 10 17
6 Боруссия Менхенгладбах 10 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Байер Леверкузен 10 15
9 Аугсбург 10 15
10 Айнтрахт Франкфурт 10 15
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 10 13
13 Майнц 05 10 11
14 Вольфсбург 10 10
15 Фрайбург 10 8
16 Гамбург 10 7
17 Вердер Бремен 10 5
18 Кельн 10 2
Полная таблица

топ-5 тегов