Ватцке: "Дембеле точно не будет продан в ближайшее время"

Теги боруссия дортмундханс-йоахим ватцкеусман дембелебарселона

Ватцке: "Дембеле точно не будет продан в ближайшее время"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что клуб не хочет продавать Усмана Дембеле.

"Сколько бы за него ни предложили, этого будет недостаточно. В качестве примера можно привести трансфер Кевина де Брюйне из "Вольфсбурга" в "Манчестер Сити". Тогда этот трансфер стал рекордным для Бундеслиги, но по прошествии нескольких лет можно сказать, что это было не лучшее решение, потому что "Вольфсбург" после этого существенно ослаб.

Думаю, я ясно дал понять, что Дембеле останется в "Боруссии". Он точно не будет продан в ближайшее время" - приводит слова Ватцке Eurosport.

Напомним, что в приобретении Дембеле заинтересована "Барселона", которая готова предложить за игрока 100 миллионов евро.

Читайте также: Дембеле: "Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести "Барселона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов