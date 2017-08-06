Ватцке: "Дембеле точно не будет продан в ближайшее время"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что клуб не хочет продавать Усмана Дембеле.

"Сколько бы за него ни предложили, этого будет недостаточно. В качестве примера можно привести трансфер Кевина де Брюйне из "Вольфсбурга" в "Манчестер Сити". Тогда этот трансфер стал рекордным для Бундеслиги, но по прошествии нескольких лет можно сказать, что это было не лучшее решение, потому что "Вольфсбург" после этого существенно ослаб.

Думаю, я ясно дал понять, что Дембеле останется в "Боруссии". Он точно не будет продан в ближайшее время" - приводит слова Ватцке Eurosport.

Напомним, что в приобретении Дембеле заинтересована "Барселона", которая готова предложить за игрока 100 миллионов евро.

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