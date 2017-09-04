Ватцке: "Другие покупают звёзд, а "Боруссия" создаёт их"
Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в его клубе никогда не потратят огромные деньги на приобретение футболистов.
"Другие покупают звёзд, а "Боруссия" создаёт их. Конечно, нужно быть душевнобольным, чтобы платить такие суммы за игроков. Правда, в этом нет ничего аморального. Всё это обусловлено тенденциями на трансферном рынке", - сказал он.
Напомним. что летом немецкий клуб продал Усмана Дембеле "Барселоне" за 105 миллионов евро.
Читайте: Топ-15 свободных агентов лета 2018 года | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой
-
Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию
-
Большой футбол на острове вулканов: Украина едет в гости к Исландии
-
Действующий чемпион мира сборная Германии поиздевалась над командой Норвегии
-
Англия обыгрывает Словакию и закрепляется на первом месте в группе "F"
Лента новостей
-
Витиньо хочет играть в топ-клубе
-
Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию
-
Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой
-
Де Хеа: "Играть за "Манчестер Юнайтед" - это моя мечта"
-
Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Исландии
-
Воронин считает, что у "Спартака" нет шансов в матчах с "Ливерпулем"
-
Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в августе
-
Саутгейт прокомментировал победу над сборной Словакии
-
"Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов
-
"Краснодар" летом пытался подписать Жулиано
-
Алан Патрик восстановился от травмы
-
Колодзейчак переходит из "Боруссии" в "Тигрес"
-
Азар хочет возвращения Диего Косты в основной состав "Челси"
-
Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию
-
Агент Алдервейрелда выбивает для своего клиента улучшенные условия контракта
-
Деле Алли показал неспортивный жест во время матча против Словакии
-
Матиас Фернандес покинул "Фиорентину"
-
Большой футбол на острове вулканов: Украина едет в гости к Исландии
-
Жуков: "Из такой группы в Лиге Чемпионов "Спартак" должен выходить"
-
"Антальяспор" купил экс-хавбека московского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Ганновер 96
|2
|6
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|Хоффенхайм
|2
|4
|7
|РБ Лейпциг
|2
|3
|8
|Шальке
|2
|3
|9
|Герта
|2
|3
|10
|Штутгарт
|2
|3
|11
|Вольфсбург
|2
|3
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Фрайбург
|2
|1
|16
|Майнц 05
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0