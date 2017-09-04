Ватцке: "Другие покупают звёзд, а "Боруссия" создаёт их"

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Ватцке: "Другие покупают звёзд, а "Боруссия" создаёт их"Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в его клубе никогда не потратят огромные деньги на приобретение футболистов. 

"Другие покупают звёзд, а "Боруссия" создаёт их. Конечно, нужно быть душевнобольным, чтобы платить такие суммы за игроков. Правда, в этом нет ничего аморального. Всё это обусловлено тенденциями на трансферном рынке", - сказал он.

Напомним. что летом немецкий клуб продал Усмана Дембеле "Барселоне" за 105 миллионов евро. 

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