Ватцке: "Другие покупают звёзд, а "Боруссия" создаёт их"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в его клубе никогда не потратят огромные деньги на приобретение футболистов.

"Другие покупают звёзд, а "Боруссия" создаёт их. Конечно, нужно быть душевнобольным, чтобы платить такие суммы за игроков. Правда, в этом нет ничего аморального. Всё это обусловлено тенденциями на трансферном рынке", - сказал он.

Напомним. что летом немецкий клуб продал Усмана Дембеле "Барселоне" за 105 миллионов евро.

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