Ватцке: "Невозможно бороться с доминирующей "Баварией"
Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке считает, что у в Бундеслиге ни у кого нет шансов конкурировать с "Баварией".
"В этом мире некоторые вещи не меняются. К примеру, бороться в "Баварией" за чемпионство можно лишь тогда, когда она ослабеет. Лишь в этом случае у других команд появится шанс. А бороться с доминирующей "Баварией" просто невозможно", - приводит слова Ватцке Goal.com.
Напомним, что "Бавария" становилась чемпионом последние пять лет.
После 17 туров нынешнего сезона "Бавария" занимает первое место и на 13 очков опережает идущую третьей "Боруссию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6