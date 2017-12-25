Ватцке: "Невозможно бороться с доминирующей "Баварией"



Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке считает, что у в Бундеслиге ни у кого нет шансов конкурировать с "Баварией".

"В этом мире некоторые вещи не меняются. К примеру, бороться в "Баварией" за чемпионство можно лишь тогда, когда она ослабеет. Лишь в этом случае у других команд появится шанс. А бороться с доминирующей "Баварией" просто невозможно", - приводит слова Ватцке Goal.com.

Напомним, что "Бавария" становилась чемпионом последние пять лет.

После 17 туров нынешнего сезона "Бавария" занимает первое место и на 13 очков опережает идущую третьей "Боруссию".

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