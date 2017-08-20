Ватцке о возможном трансфере Дембеле: "Барселона" знает, чего мы хотим"

Теги боруссия дортмундусман дембелебарселонаханс-йоахим ватцке

Ватцке о возможном трансфере Дембеле: "Барселона" знает, чего мы хотим"Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о позиции своего клуба по возможному трансферу своего вингера Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

"Барселоне" известно, чего мы хотим. Теперь они просто должны сказать, хотят ли они заполучить Дембеле или нетВсе просто - если они заинтересованы в неммы позволим ему уйти", - приводит слова Ватцке El Mundo Deportivo.

Напомним, Цорк также прокомментировал ситуация с возможным уходом Дембеле. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов