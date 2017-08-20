Ватцке о возможном трансфере Дембеле: "Барселона" знает, чего мы хотим"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о позиции своего клуба по возможному трансферу своего вингера Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

"Барселоне " известно, чего мы хотим. Теперь они просто должны сказать, хотят ли они заполучить Дембеле или нет . Все просто - если они заинтересованы в нем , мы позволим ему уйти ", - приводит слова Ватцке El Mundo Deportivo.

Напомним, Цорк также прокомментировал ситуация с возможным уходом Дембеле. | soccernews.ru