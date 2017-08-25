Ватцке: "Объявим о переходе Дембеле в "Барселону", когда он будет оформлен"



Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что французский нападающий Усман Дембеле, скорее всего, перейдет в "Барселону".

"Трансфер Дембеле в процессе, но пока еще не завершен. Мы объявим, когда все будет оформлено", – приводит слова Ватцке Get German Football‏.

По некоторым данным, "Барселона" заплатит за 20-летнего Дембеле 120 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 30 миллионов в качестве бонусов.

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