Ватцке: "Объявим о переходе Дембеле в "Барселону", когда он будет оформлен"
Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что французский нападающий Усман Дембеле, скорее всего, перейдет в "Барселону".
"Трансфер Дембеле в процессе, но пока еще не завершен. Мы объявим, когда все будет оформлено", – приводит слова Ватцке Get German Football.
По некоторым данным, "Барселона" заплатит за 20-летнего Дембеле 120 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 30 миллионов в качестве бонусов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гамбург
|2
|6
|2
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|3
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|4
|Герта
|1
|3
|5
|Шальке
|1
|3
|6
|Ганновер 96
|1
|3
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|3
|8
|Хоффенхайм
|1
|3
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|1
|10
|Фрайбург
|1
|1
|11
|Аугсбург
|1
|0
|12
|Майнц 05
|1
|0
|13
|Вердер Бремен
|1
|0
|14
|Байер Леверкузен
|1
|0
|15
|РБ Лейпциг
|1
|0
|16
|Штутгарт
|1
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вольфсбург
|1
|0