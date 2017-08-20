Ватцке оценил вероятность ухода Дембеле

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Ватцке оценил вероятность ухода ДембелеГенеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке оценил вероятность ухода вингера своей команды Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

"Мы исходим из того, что мы просили изначально, и ни копейки больше. Мы не можем принять предложение на 30 миллионов меньше, нежели мы просимСейчас шансы Дембеле покинуть нас составляют 50%", - цитирует генерального директора "шмелей" El Mundo Deportivo.

Напомним, Ватцке рассказал о позиции "Боруссии" по возможному уходу Дембеле. | soccernews.ru

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