Ватцке оценил вероятность ухода Дембеле

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке оценил вероятность ухода вингера своей команды Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

" Мы исходим из того, что мы просили изначально, и ни копейки больше. Мы не можем принять предложение на 30 миллионов меньше, нежели мы просим . Сейчас шансы Дембеле покинуть нас составляют 50% ", - цитирует генерального директора "шмелей" El Mundo Deportivo.

Напомним, Ватцке рассказал о позиции "Боруссии" по возможному уходу Дембеле. | soccernews.ru