Ватцке предложил эффективный способ борьбы с нарушением ФФП

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке предложил эффективный способ борьбы с нарушением финансового фэйр-плей.

"Я не знаю, как УЕФА может помешать росту затрат на игроков. Но это их работа, они могли бы пригласить для этого квалифицированных юристов. Чего точно не нужно делать, так это штрафовать. Наказать ПСЖ штрафом - это просто абсурд. В Катаре смеются над этим. Необходимо начинать снимать очки - тогда будут изменения. Важно, чтобы УЕФА создал такие жёсткие правила, чтобы их не было легко обойти" - приводит слова Ватцке ESPN.

Напомним, что прошлым летом ПСЖ взорвал трансферный рынок, купив у "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро Неймара и арендовав у "Монако" Килиана Мбаппе с опцией выкупа за 180 миллионов.

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