Ватцке предостерёг игроков "Боруссии" от поведения Дембеле и Обамеянга

Теги боруссия дортмундханс-йоахим ватцкеусман дембелепьер-эмерик обамеянг

Ватцке предостерёг игроков "Боруссии" от поведения Дембеле и Обамеянга

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке предостерёг игроков команды от поведения Усмана Дембеле и Пьера-Эмерика Обамеянга, которые саботировали рабочий процесс ради ухода из клуба.

"В четверг я недвусмысленно сказал команде, что любой, кто попробует повторить их трюк, потерпит полный провал. У него будут огромные проблемы. Мы не продадим его и он будет сидеть на трибуне. Теперь все это понимают. Это публичное заявление, которое я могу позволить" - сказал Ватцке.

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