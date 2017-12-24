Ватцке: "Представить возвращение Мхитаряна в "Боруссию" можно только обладая хорошей фантазией"



Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке опроверг информацию о возвращении в клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

"Я отлично знаю все финансовые детали перехода Мхитаряна в "Манчестер Юнайтед". Поэтому представить его возвращение в наш клуб можно, только обладая хорошей фантазией", - цитирует Ватцке Bild.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов продать Мхитаряна в зимнее трансферное окно.

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