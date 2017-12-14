Ватцке: "При Боше все было очень хрупко"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о работе экс-тренера команды Петера Боша.

"Даже когда мы выигрывали, я никогда не был уверен в Боше. Всё было очень хрупко. Затем, мне кажется, все поняли, что так больше продолжаться не может. Приглашение Клоппа в свое время было верным решением. То же самое с Тухелем. Если мы ошиблись в Боше, что ж, можете критиковать нас за это" - приводит слова Ватцке Goal.com.

Напомним, что "Боруссию" возглавил Петер Штегер.

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