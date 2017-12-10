Ватцке прокомментировал смену тренера в "Боруссии"
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал об отставке Петера Боша.
"Вчера вечером в разговоре с Бошем мы решили, что расстаемся. Это было эмоционально и правильно. Мы расстались на лучших условиях. От имени всей "Боруссии" я бы хотел поблагодарить Петера. Мы по-прежнему считаем его отличным тренером и человеком.
Дайте Петеру Штегеру время немного поработать, познакомиться с командой. Наша цель - набрать очки до Рождества. Потом мы поговорим о других целях" - приводит слова Ватке твиттер клуба.
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|Команда
|М
|О
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|15
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|2
|РБ Лейпциг
|15
|27
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|25
|5
|Байер Леверкузен
|15
|24
|6
|Хоффенхайм
|15
|23
|7
|Аугсбург
|15
|23
|8
|Боруссия Дортмунд
|15
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|22
|10
|Ганновер 96
|15
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|11
|Вольфсбург
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|Герта
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|Штутгарт
|15
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|14
|Майнц 05
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|16
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|Гамбург
|15
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|Фрайбург
|15
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|17
|Вердер Бремен
|15
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