Ватцке прокомментировал смену тренера в "Боруссии"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал об отставке Петера Боша.

"Вчера вечером в разговоре с Бошем мы решили, что расстаемся. Это было эмоционально и правильно. Мы расстались на лучших условиях. От имени всей "Боруссии" я бы хотел поблагодарить Петера. Мы по-прежнему считаем его отличным тренером и человеком.

Дайте Петеру Штегеру время немного поработать, познакомиться с командой. Наша цель - набрать очки до Рождества. Потом мы поговорим о других целях" - приводит слова Ватке твиттер клуба.

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