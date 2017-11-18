Ватцке: "Решение не включать Обамеянга в заявку на матч со "Штутгартом" мы полностью поддержали"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал отсутствие Пьер-Эмерика Обамеянга в заявке на матч против "Штутгарта".

"В команде должны быть правила. Решение не включать Обамеянга в заявку на матч со "Штутгартом" было принято Петером Бошем, и мы полностью поддержали его.

Тем не менее, Обамеянг остается отличным парнем. Во вторник он снова будет играть. Однако никакими исключительными правами он в клубе не обладает - вы сами это увидели" - приводит слова Ватцке Goal.com.

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