Ватцке резко ответил ван Галу на слова о "Боруссии"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке резко ответил голландскому тренеру Луи ван Галу, который назвал "шмелей" маленьким клубом.

"Ван Гал был тренером "Баварии", когда "Боруссия" выиграла чемпионат с отрывом в 8 очков. Они закончили чемпионат даже не вторыми, а третьими. Ван Гал наглядно продемонстрировал в "Манчестер Юнайтед", что он может только превращать сильные клубы в слабые" - цитирует Ватцке Sport1.

Не пропустите: Ван Гал советует Блинду перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru