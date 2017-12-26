Ватцке резко ответил ван Галу на слова о "Боруссии"

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Ватцке резко ответил ван Галу на слова о "Боруссии"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке резко ответил голландскому тренеру Луи ван Галу, который назвал "шмелей" маленьким клубом.

"Ван Гал был тренером "Баварии", когда "Боруссия" выиграла чемпионат с отрывом в 8 очков. Они закончили чемпионат даже не вторыми, а третьими. Ван Гал наглядно продемонстрировал в "Манчестер Юнайтед", что он может только превращать сильные клубы в слабые" - цитирует Ватцке Sport1. 

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