Ватцке устал от слухов об уходе Обамеянга из "Боруссии"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на информацию о возможном уходе габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в "Гуанчжоу Эвергранд".

СМИ утверждают, что китайский клуб готов купить 28-летнего футболиста следующим летом за 72 миллиона евро.

"Спекуляции о будущем Обамеянга не прекратятся, пока он играет у нас. Мы уже устали комментировать это" - цитирует Ватцке Kicker. | http://soccernews.ru