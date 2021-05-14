Ватцке высказался о будущем Холанда
Фото: инстаграм Халанда/Автор неизвестен
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу будущего Эрлинга Холанда.
"Я ясно дал понять, что Холанд останется в "Боруссии". Объяснил "Реалу" и "Барселоне", что мы не собираемся продавать его. Иначе им придется отдать приличные суммы. Ранее нам не верили, что Санчо останется в команде. И так каждое трансферное окно. Сейчас я абсолютно спокоен по поводу будущего лидеров", — цитирует Ватцке Sport.es.
В текущем сезоне Бундеслиги Холанд сыграл 26 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 5 ассистов.
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