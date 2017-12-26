Ватцке высказался о будущем Обамеянга

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался о будущем форварда своей команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

" У нас с ним есть долгосрочный контракт. Этой зимой мы не желаем с ним расставаться. У нас все еще есть планы на текущий сезон ", - приводит слова 68-летнего функционера Bild.

Напомним, сам Обамеянг не исключает свой уход из "Боруссии". | soccernews.ru