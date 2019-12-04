"Реал" рассматривает трёх игроков в качестве вариантов укрепления центра полузащиты
"Реал" намерен усилить центральную полузащиту, поэтому рассматривает четырех возможных футболистов на эту роль, передает Sport.es.
По данным источника, главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан хочет купить хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, футболиста "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, игрока "Наполи" Фабиана Руиса и полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека.
Трансферная стоимость первого - 100 миллионов евро, второго - 42 млн, третьего - 80 млн, четвертого - 60 млн.
"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 31 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6