"Реал" рассматривает трёх игроков в качестве вариантов укрепления центра полузащиты

Теги реал мадридполь погбакристиан эриксендонни ван де бектрансферы

"Реал" рассматривает трёх игроков в качестве вариантов укрепления центра полузащиты

"Реал" намерен усилить центральную полузащиту, поэтому рассматривает четырех возможных футболистов на эту роль, передает Sport.es.

По данным источника, главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан хочет купить хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, футболиста "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, игрока "Наполи" Фабиана Руиса и полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека.

Трансферная стоимость первого - 100 миллионов евро, второго - 42 млн, третьего - 80 млн, четвертого - 60 млн.

"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 31 балл.

Не пропустите: Зидан вновь попросил руководство "Реала" купить Погба| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании

Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 15 25
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 15 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов