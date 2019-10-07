"Барселона" еще не рассчиталась за трансферы Коутиньо и Малкома

"Барселона" представила финансовый отчет за прошлый сезон.

Как сообщает AS, по данным отчета каталонцы еще не выплатили за свои трансферы 260,7 миллиона евро. В частности, "Барса" должна "Ливерпулю" 94,6 миллиона за Филиппе Коутиньо, который находится в аренде в "Баварии" и 30,3 миллиона "Бордо" за Малкома, ныне выступающего за "Зенит".

Также "Барселона" еще не рассчиталась с "Баварией" за Артуро Видаля (10,9 млн), с "Валенсией" за Нето (31,4 млн) и с "Аяксом" за Френки де Йонга (48,7 млн).

Однако отмечается, что "сине-гранатовые" также не дополучили 75,3 миллиона евро от продаж своих футболистов.

Читайте также: Вальдес уволен с поста главного тренера юношеской команды "Барселоны". | http://soccernews.ru