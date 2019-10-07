"Барселона" еще не рассчиталась за трансферы Коутиньо и Малкома

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"Барселона" еще не рассчиталась за трансферы Коутиньо и Малкома

"Барселона" представила финансовый отчет за прошлый сезон.

Как сообщает AS, по данным отчета каталонцы еще не выплатили за свои трансферы 260,7 миллиона евро. В частности, "Барса" должна "Ливерпулю" 94,6 миллиона за Филиппе Коутиньо, который находится в аренде в "Баварии" и 30,3 миллиона "Бордо" за Малкома, ныне выступающего за "Зенит".

Также "Барселона" еще не рассчиталась с "Баварией" за Артуро Видаля (10,9 млн), с "Валенсией" за Нето (31,4 млн) и с "Аяксом" за Френки де Йонга (48,7 млн).

Однако отмечается, что "сине-гранатовые" также не дополучили 75,3 миллиона евро от продаж своих футболистов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ни стыда , ни совести...

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ничего удивительного. Все клубы всегда кому-то должны, даже далеко не нищий Газпром, наверняка не расплатился за Малкома.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Меня так бесит реклама Газпрома,хотя нет,больше всего меня бесит реклама Мегафона

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

А мне, наплевать. Хотя считаю, что эта реклама только позорит Россию.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Меня так бесит реклама Газпрома,хотя нет,больше всего меня бесит реклама Мегафона

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У Барто... у Месси

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