"Барселона" еще не рассчиталась за трансферы Коутиньо и Малкома
"Барселона" представила финансовый отчет за прошлый сезон.
Как сообщает AS, по данным отчета каталонцы еще не выплатили за свои трансферы 260,7 миллиона евро. В частности, "Барса" должна "Ливерпулю" 94,6 миллиона за Филиппе Коутиньо, который находится в аренде в "Баварии" и 30,3 миллиона "Бордо" за Малкома, ныне выступающего за "Зенит".
Также "Барселона" еще не рассчиталась с "Баварией" за Артуро Видаля (10,9 млн), с "Валенсией" за Нето (31,4 млн) и с "Аяксом" за Френки де Йонга (48,7 млн).
Однако отмечается, что "сине-гранатовые" также не дополучили 75,3 миллиона евро от продаж своих футболистов.
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|Команда
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|О
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|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
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|10
|14
|Эйбар
|8
|9
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|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
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|20
|Леганес
|8
|2