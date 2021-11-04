"Боруссия" проиграла "Аяксу", "Спортинг" разгромил "Бешикташ"

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"Боруссия" проиграла "Аяксу", "Спортинг" разгромил "Бешикташ"Фото: твиттер "Аякса"

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Аякс" дожал дортмундскую "Боруссию", а лиссабонский "Спортинг" уверенно обыграл "Бешикташ".

"Боруссия" Д Германия - "Аякс" Нидерланды 1:3

Голы: Ройс (пен), 37 - 1:0, Тадич, 72 - 1:1, Аллер, 83 - 1:2, Классен, 90 - 1:3

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Вольф (Пасслак, 58), Витцель, Брандт, Беллингем, Азар (Понграчич, 34), Ройс (Кнауфф, 76), Тиггес (Мален, 76).

"Аякс": Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес (Классен, 46), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Кудус, 67), Аллер, Антони.

Удаление: Хуммельс (29).


"Спортинг" Португалия - "Бешикташ" Турция 4:0

Голы: Педру Гонсалвеш (пен), 31 - 1:0, Педру Гонсалвеш, 38 - 2:0, Паулинью, 41 - 3:0, Сарабия, 56 - 4:0

"Спортинг": Адан, Порро (Эшгайю, 17), Коатес, Феддаль, Инасиу, Матеус Рейс (Рубен Винагре, 72), Сарабия, Пальинья, Педру Гонсалвеш (Жоване Кабрал, 72), Матеуш Нунеш (Даниэл Браганса, 60), Паулинью (Нуну Сантуш, 60).

"Бешикташ": Дестаноглу, Велинтон, Монтеро (Тейшейра, 46), Йылмаз, Топал, Хатчинсон (Учан, 61), Соуза, Уйсал, Геззаль (Тере, 78), Караман, Ларин (Боздоган, 61; Озъякуп, 83).

Удаление: Соуза (90).

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