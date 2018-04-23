Вайденфеллер проведет прощальный матч 7 сентября

Теги роман вайденфеллерборуссия дортмунд

Вайденфеллер проведет прощальный матч 7 сентябряВратарь дортмундской "Боруссии" Роман Вайденфеллер подтвердил слухи о том, что в конце сезона он завершит карьеру футболиста.

По информации источника, 7 сентября состоится прощальный матч голкипера. Встреча пройдет на домашней арене "Боруссии".

Вайденфеллер выступает за дортмундский клуб с 2002 года. 

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