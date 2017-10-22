Вайденфеллер уйдет из дортмундской "Боруссии" по окончании сезона

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Вайденфеллер уйдет из дортмундской "Боруссии" по окончании сезона

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что голкипер Роман Вайденфеллер уйдет из клуба.

"Уверен, что Роман Вайденфеллер следующим летом покинет команду, а потому мы находимся в поиске нового запасного вратаря" - приводит слова Цорка Goalcom.

В текущем сезоне Вайденфеллер не провел ни одного матча.

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