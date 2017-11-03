Вайгль: "Мы уже доказывали, что способны набирать очки в матчах с "Баварией"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундюлиан вайгль

Вайгль: "Мы уже доказывали, что способны набирать очки в матчах с "Баварией"Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль прокомментировал предстоящий матч 11-го тура чемпионата Германии с "Баварией".

Хавбек уверен, что дортмундцы могут отдохнуть мюнхенцев.

"Понятно, что не все будут ожидать от "Боруссии" многого. Нам не нужно выходить на поле с плохим настроением и играть напряженно. Необходимо получать удовольствие от футбола. Мы уже доказывали, что способны набирать очки в матчах с "Баварией", - сказал он. 

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