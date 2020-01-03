Вайгль подписал контракт с "Бенфикой" до 2024 года

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Вайгль подписал контракт с "Бенфикой" до 2024 года

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль подписал контракт с "Бенфикой". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение 24-летнего хавбека с португальским клубом рассчитан до 2024 года. В контракте игрока прописана сумма отступных в 100 млн евро.

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