Вайгль подписал контракт с "Бенфикой" до 2024 года
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль подписал контракт с "Бенфикой". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение 24-летнего хавбека с португальским клубом рассчитан до 2024 года. В контракте игрока прописана сумма отступных в 100 млн евро.
@JuWeigl é reforço até 2024! #PeloBenfica pic.twitter.com/m0sRb96onA— SL Benfica (@SLBenfica) 2 января 2020 г.
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|Байер Леверкузен
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