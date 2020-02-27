"Важно победить". Рамос поделился ожиданиями от матча с "Барселоной".

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"Важно победить". Рамос поделился ожиданиями от матча с "Барселоной".
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о своих ожиданиях от матча 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

"Класико - это не обычный матч. Хоть в нем и будут разыгрываться только три очка, как и в любом другом матче. Но классико не похоже не другие игры.

Победа над "Барселоной" - это всегда огромная радость. Такая победа всегда положительно сказывается на команде. И "Реал", и "Барселона", знают об этом. Это должно быть стимулом для нас. Между нами всего два очка, поэтому матч может быть решающим. 

Нам важно выиграть на своем поле. Мы сильнее благодаря нашим фанатам. Надеюсь, что мы победим и выйдем на первое место", - приводит слова Рамоса Marca.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Рамос:"Победа над "Барселоной" - это всегда огромная радость.Потому что они так редки"

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