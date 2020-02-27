"Важно победить". Рамос поделился ожиданиями от матча с "Барселоной".
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о своих ожиданиях от матча 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".
"Класико - это не обычный матч. Хоть в нем и будут разыгрываться только три очка, как и в любом другом матче. Но классико не похоже не другие игры.
Победа над "Барселоной" - это всегда огромная радость. Такая победа всегда положительно сказывается на команде. И "Реал", и "Барселона", знают об этом. Это должно быть стимулом для нас. Между нами всего два очка, поэтому матч может быть решающим.
Нам важно выиграть на своем поле. Мы сильнее благодаря нашим фанатам. Надеюсь, что мы победим и выйдем на первое место", - приводит слова Рамоса Marca.
Не пропустите: Рамос делит рекорд по удалениям в Лиге Чемпионов с двумя игроками. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити"
-
Шомуродов хочет покинуть "Ростов"
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Чемпионов
-
В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста
-
Ибрагимович поставил условие "Милану" для продления контракта
Лента новостей
-
"Гонка хромых". Бывший тренер "Реала" ярко оценил предстоящее класико
-
"Арсенал" нацелился на полузащитника сборной Австрии
-
1
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" перебрался в МЛС и будет выступать за "Реал Солт-Лейк"
-
"Наполи" ждет предложений от топ-клубов по Кулибали
-
"Химки" уничтожили "Тамбов" в финале Кубка ФНЛ
-
2
"Важно победить". Рамос поделился ожиданиями от матча с "Барселоной".
-
2
Экс-игрок "Ювентуса" назвал Роналду проблемой для команды
-
2
Новичок "Барселоны" сравнил Месси с богом
-
ФИФА изменит систему трансферов в мировом футболе
-
Семак получил в подарок от жены веганскую дубленку
-
Цорн рассказал о ситуации с соблюдением "Спартаком" правил финансового фейр-плей
-
"Дженоа" отправила защитника тренироваться индивидуально из-за коронавируса
-
3
"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити"
-
Тарасов успешно перенёс операцию в связи с переломом ноги
-
Шомуродов хочет покинуть "Ростов"
-
Джикия высказался о работе Карреры в АЕКе
-
2
В Испании хотят отменить правило, благодаря которому "Барселона" купила Брейтуэйта
-
2
Де Брюйне рассказал, кто был его кумиром в детстве
-
Венгерский "Гонвед" из-за короновируса отстранил тренера от работы
-
ОМОН готовится к матчу "Спартак" - ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14