Вчера состоялся официальный рестарт Ла Лиги! Кто выиграл, а кто проиграл от карантина, и что будет дальше - разбираемся

Ла Лига немного разочаровала перед карантином. Да, чемпионская интрига остается живой, "Барса" опережает "Реал" на два очка, но уровень грандов не приносит желаемой компенсации. Оба демонстрировали посредственный футбол, много теряли, еще реже – заставляли восхищаться собой. Принципиальные соперники не были сильнее остальных на несколько голов. Они потеряли былую стабильность, набрав меньшее очков после 27 туров за много лет, 114 на двоих – почти ничего. С регулярными спадами не справился ни Зидан, ни уволенный Вальверде, ни Кике Сетьен. Одного класса пока хватает, ведь так называемый второй эшелон устроил "американские горки". "Севилья", "Сосьедад", "Хетафе", "Валенсия" и "Атлетико" выглядели настолько ровно, что "матрасники" рисковали остаться без ЛЧ, если бы сезон не доиграли, конечно. Команда Симеоне, до недавнего времени третья сила Испании, штамповала ничьи (рекордные 12), а сейчас находится на позорной 6-й позиции. "Севилья" вчера победила "Бетис" (2:0) и уверенно возвращается третьей, хотя еще в начале весны "рохибланкос" переживали глубокий кризис, размышляли над сменой тренера. Похожая "синусоидность" похоронила еврокубковые амбиции "Вильярреала" с "Атлетиком", правда баски имеют шанс реабилитироваться в Кубке Испании. "Бетис", "Эспаньол" и "Сельта" – полный провал. "Огурцы", обладая хорошим подбором игроков с чемпионом мира Фекиром, плетутся в нижней части таблицы (12 место), а каталонцы с галисийцами бьются за выживание. Последним не помогает даже Смолов! "Попугаям" не помогла и рекордная трансферная кампания. Светлыми пятнами были, пожалуй, лишь трое: "Хетафе", "Реал Сосьедад" и "Гранада".



Трехмесячный перерыв спас сезон для некоторых игроков. Они бы не успели восстановиться при обычных условиях. "Реал" является главным привилегированным! К матчу против "Эйбара" готовятся Азар и Асенсио – два больших козыря королевского клуба в борьбе за титул. "Бельгиец находится на другом уровне", – радуются в лагере "бланкос". Он, как говорят, выполнял невероятные вещи на тренировках. "Барса" также потирает руки. Главная новость на "Камп Ноу" – возвращение Луиса Суареса, любимого партнера Лео Месси, который пока не может найти общий язык с Гризманном. Однако французский форвард вряд ли потеряет место в составе. Травмированный Дембеле оказался вне заявки, а зимний новичок Брейтуэйт – более "пожарный" вариант. Другие команды также рассчитывают на посткарантинное усиление. Капитан "Вильярреала" Бруно Сориано готовится выйти на поле впервые за три (!) года. Звездный ветеран наконец работает в общей группе. Летом 2017 года у него обнаружили остеофит, после этого – операция на связках, но футбол подарил ему второй шанс в 35. Хуанми, который много пропустил из-за проблем со стопой, может стать тайным оружием "Бетиса" на дистанции, Сурутуса и Ильяраменди – снова в гонке за ЛЧ вместе с "Реал Сосьедад". Оба рисковали завершить сезон досрочно.



Испанская пресса предостерегает, что риск травм будет значительно выше, чем в Бундеслиге или других чемпионатах. Есть две основные причины для беспокойства –высокая температура и плотный календарь. На Пиренеях летними вечерами термометр нередко переваливает за 25-30 градусов, а на выходных Ла Лига собирается проводить минимум один поединок, начиная с 13:00. Ад, несмотря на возможность остановить матч на водопой. Клубные медики боятся переполненных лазаретов, поскольку футболисты более двух месяцев не могли тренироваться на поле из-за жестких ограничений, наложенных правительством Педро Санчеса. Здесь карантин был значительно строже, чем в той же Германии. Полноценная работа в больших группах продолжалась чуть больше, чем две недели. Эксперты сомневаются, что за такой короткий период можно набрать форму, которая позволит соревноваться каждые три дня – Ла Лига планирует завершить сезон за 39. Интересно, что споры появились сразу после объявления графика первых четырех туров. Например, "Барса" всегда играет перед "Реалом", матчи "Бетиса" разбросаны на 15 дней, "Атлетико" или "Вильярреал" должны сыграть столько же за 10. Поэтому, говорить о равных возможностях довольно сложно.



Вернутся ли зрители? Еще десять дней назад ответ был бы прост: "Нет". Присутствие болельщиков на трибунах исключали и президент лиги Хавьер Тебас, и представители правительства, а также руководители клубов. "Осасуна", "Реал" и "Леванте" и вовсе проводят реконструкцию домашних арен. Однако за короткий период ситуация перевернулась с ног на голову – правительство стремительно ослабляет ограничения, а постепенное заполнение трибун может начаться уже в конце сезона с 30%. Сначала "восстал" президент "Лас-Пальмас", а затем лозунг за возвращение фанов подхватили в элите. "Если люди могут пить в барах, почему они не могут сидеть на трибунах?", – спрашивает руководитель "Эйбара" Хосе Луис Мендилибар. И правильно спрашивает, надо сказать! Подкошенная финансовыми трудностями "Барселона" поддерживает бунтарей, ведь 30% на Камп Ноу – это около 30 000 фанов и хорошие заработки. Положительная динамика заболеваемости позволяет мечтать о невозможном. Тем более, что УЕФА реально рассматривает Мадрид в качестве места проведения финала ЛЧ. "Реал" – крупнейшая жертва амбициозного плана. "Бланкос" "разгромили" родной "Бернабеу", который получит новое лицо, а на Ди Стефано не получится принять более 2 тысяч. В конце концов Флорентино Перес настаивает на том, чтобы доигрывать без публики. Вчерашний матч "Севилья" – "Бетис" прошел без зрителей. Что будет дальше – посмотрим!

️✨ ¡Así van las obras del estadio Santiago Bernabéu!#RealMadrid pic.twitter.com/4Q9mqvHm51 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 11, 2020