ВЦИОМ определил число россиян, который верят в победу сборной России на ЧМ-2018



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил мнения россиян о выступлении сборной России на предстоящем Чемпионате Мира-2018.

11 процентов опрошенных верят, что российская сборная станет чемпионом мира. 20% жителей России ждут выхода национальной сборной страны в 1/8 турнира, 14% полагают, что команда попадет в четвертьфинал, 11% - в полуфинал, 6% - в финал.

Напомним, что Россия на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Не пропустите: Экс-вратарь сборной России выпустил трек к Чемпионату Мира-2018. | http://soccernews.ru