ВЦИОМ определил число россиян, который верят в победу сборной России на ЧМ-2018

2 Теги россия

ВЦИОМ определил число россиян, который верят в победу сборной России на ЧМ-2018
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил мнения россиян о выступлении сборной России на предстоящем Чемпионате Мира-2018.

11 процентов опрошенных верят, что российская сборная станет чемпионом мира. 20% жителей России ждут выхода национальной сборной страны в 1/8 турнира, 14% полагают, что команда попадет в четвертьфинал, 11% - в полуфинал, 6% - в финал.

Напомним, что Россия на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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комментарии
Юрий

Не выйдет из группы, займет в лучшем случае третье место

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Иван

Этот опрос был с целью выявить разбираются ли россияне в футболе. Опрос показал, что у нас в стране футбол любят и большинство людей не плохо в нём разбирается.

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2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
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3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
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