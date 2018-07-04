ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в победу сборной на ЧМ-2018

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ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в победу сборной на ЧМ-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос после матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании.

Так, 17% опрошенных после исторической победы над "Фурией Рохой" верят в триумф национальной команды на мундиале.

Стоит отметить, что после разгромного поражения подопечных Станислава Черчесова от Уругвая этот показатель составлял всего 8%.

Напомним, что сборная России уже пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, где 7 июля сыграет с Хорватией.

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