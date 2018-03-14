Вдохновляясь старыми подвигами: "Барселона" и "Челси" схлестнутся на "Камп Ноу"

"Барселона" – "Челси"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

В заключительный день программы 1/8 финала Лиги Чемпионов свой ответный гладиаторский бой проведут "Барселона" и "Челси" на заполненном "Камп Ноу". Первый матч вышел чрезвычайно напряженным и интересным с точки зрения противостояния двух тактик. Обе команды сыграли максимально прагматично и с прицелом на вторую игру. Кто знает, скорей всего, лондонцы так бы и отпраздновали минимальную победу, если бы не чудовищный обрез Кристенсена, который и привел к тому, что каталонцы сравняли счет. Итоговый результат вынуждает "пенсионеров" непременно забивать на выезде и тут уже любопытно, как это себе думает реализовывать Антонио Конте.

Сражения "Барселоны" и "Челси" уже успели стать настоящей еврокубковой классикой в новейшей истории футбола. Всегда в противостоянии "блаугранас" и "синих" до последней секунды ответного матча сохраняется интрига и часто все происходит и заканчивается крайне драматично. Вспомнить хотя бы две последние схватки в 2009 и 2012 годах. В первом случае не обошлось без чудовищного судейского скандала и того самого памятного гола Иньесты под занавес встречи на "Стэмфорд Бридж". Во втором – лондонцы, оставшись в меньшинстве еще в первом тайме, отыгрались в Барселоне и таки пролезли в мюнхенский финал. Кстати, любопытно, что в каждом из последних трех случаев победитель этой пары непременно триумфовал в турнире.

Что касается игрового тонуса команд, тот тут есть преимущество у подопечных Эрнесто Вальверде. На выходных каталонцы продлили свою впечатляющую беспроигрышную серию в чемпионате Испании, в эконом-режиме обыграв "Малагу". Ребята Антонио Конте также свой матч в Премьер-Лиге выиграли, хотя тревожный звоночек прозвучал – лондонцы пропустили в концовке встречи и еще едва не упустили три очка. А до этого "Челси" подряд проиграл обоим манчестерским грандам и пока не совсем понятно удалось ли "синим" как следует восстановиться психологически.

Относительно кадрового вопроса стоит отметить, что хоть определенные потери есть и у одних, и у других, но они не являются столь катастрофическими. У "Барселоны" травмированы Нелсон Семеду и Денис Суарес, у "Челси" – Давид Луиз и Росс Баркли. Андрес Иньеста после вечерней тренировки все же был включен в заявку на матч, а это значит, что его появления на поле как минимум со скамейки запасных стоит ожидать.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Челси":

"Барселона" и "Челси" провели 13 матчей, четыре из которых выиграл "Челси", три - "Барселона", а остальные шесть завершились вничью.

Клубы в третий раз играют на стадии 1/8 финала, и в случае успеха "Барса" выйдет в четвертьфинал турнира в рекордный 11-й раз подряд. "Челси" же за последние пять сезонов лишь раз пробивался дальше 1/8 финала, и два своих последних похода в Лиге Чемпионов завершал как раз в этом раунде.

Это одно из двух противостояний 1/8 финала текущей Лиги Чемпионов, в которых сошлись два бывших обладателя трофея. Другую подобную пару образовали "Порту" и "Ливерпуль".

Последнее противостояние каталонцев с клубом из Англии состоялось на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда "Барса" дома выиграла у "Манчестер Сити" со счетом 4:0, но уступила на выезде - 1:3.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Гомеш, Месси, Суарес

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Педро, Азар

Прогноз на матч "Барселона" – "Челси":

Безусловно, фактор выездного гола и домашнего поля сильно отображается на коэффициентах букмекеров. Специалисты считают каталонский клуб явным фаворитом и здесь трудно с ними не согласиться.

Победа "блаугранас" оценивается мизерными как для такого статусного матча цифрами 1.45. В то время как на победе "синих" можно будет сорвать куш – 8.0.

Богдан Архипенко

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