Вдова Кулькова рассказала о помощи "Спартака" в захоронении

Елена Кулькова, вдова Василия Кулькова, сообщила, что "Спартак" предложил помощь в вопросе захоронения футболиста.

"Вопрос с местом захоронения еще решается. "Спартак", спасибо клубу огромное, помогает нам в этом вопросе, он обратится или уже обратился с просьбой похоронить Васю на Троекуровском кладбище. В той части, где был похоронен Федор Черенков. Надеюсь, получим разрешение. От этого зависит то, где и как будет организовано прощание", - приводит слова вдовы "Р-Спорт".

Напомним, что Кульков защищал цвета "Спартака" с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.

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