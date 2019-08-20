Вдова погибшего Рейеса сообщила, что на смерти футболиста наживаются мошенники
Ноэлия Лопес, супруга трагически погибшего испанского полузащитника Хосе Антонио Рейеса, сообщила, что на смерти футболиста наживаются мошенники, которые под ее фейковой страницей организовали сбор денег на нужды семьи.
"Я не знаю, кому принадлежит данная страница в Instagram, но они пытаются нажиться на смерти Хосе. Мы понесли огромную потерю, но никогда не просили денег. Благодаря богу и моим родителям у нас достаточно средств для жизни.
Я благодарю тех, кто сообщил мне о действиях мошенников. Я прошу максимального репоста, чтобы остановить это", - написала Ноэлия в своем Instagram.
Рейес погиб в автомобильной аварии несколько месяцев назад. Автомобиль с футболистом за рулем на огромной скорости слетел с дороги и загорелся.
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