Вдова Яшина высказалась о вручении Алиссону приза лучшему вратарю мира



Валентина Яшина, вдова бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина, прокомментировала вручение приза лучшего голкипера мира голкиперу "Ливерпуля" Алиссону.

"Данный приз совсем не похож на тот, который вручали Льву Иванович. Они говорили, что это будет тоже золотой мяч, а там был какой-то приз, я даже не разобрала… чего-то там кругленькое, плоское, диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку. Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алиссона…

Желаю господину Алиссону новых побед! Только не надо от меня Алиссона поздравлять. Там есть внучок, он и передаст", - приводят слова Яшиной российские СМИ.

В минувшем сезоне 27-летний Алиссон в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а со сборной Бразилией выиграл Кубок Южной Америки.

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