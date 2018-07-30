Вдул так вдул: Карпин креативно сообщил о беременности своей жены



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что его жена Дарья беременна.

"Вот уж "вдул так вдул", что уже совсем скоро ждут бессонные ночи. А в моем возрасте это уже вредно", – написал Карпин в своем Instagram.

После этого Карпин добавил запись на вопрос, не обидится ли жена на такую фразу: "Если бы следили за историей, то таких вопросов не задавали бы. Это ж цитата".

В мае Карпин выложил фото с женой и один из пользователей прокомментировал его следующим образом: "Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул".

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