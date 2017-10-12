Веа избран президентом Либерии

Бывший нападающий "Милана"​ Джордж Веа был избран президентом Либерии, о чем сообщает нигерийская пресса.

В свою очередь AFP утверждает, что сейчас рано говорить о результатах выборов, так как национальная комиссия по выборам объявит первые официальные результаты президентских и законодательных выборов в четверг.

Напомним, Веа баллотировался в президенты страны уже второй раз.

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