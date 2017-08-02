Веа примет участие в выборах президента Либерии

Известный в прошлом футболист Джордж Веа, получивший звание лучшего игрока мира в 1995 году, примет участие в выборах президента Либерии.

Веа включен в число 20 кандидатов на пост главы государства. Сами выборы состоятся в октябре.

В 2005 году Веа уже пробовал свои силы на выборах на пост президента Либерии, но проиграл во втором туре.

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