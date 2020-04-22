ЦСКА сменил владельца

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ЦСКА сменил владельца

Государственная корпорация ВЭБ.РФ выкупила основной процент акций московского ЦСКА и стала основным владельцем клуба.

ЦСКА не смог выплатить долги ВЭБу, после чего клуб полностью перешел под контроль государства. Напомним, что "армейский" клуб брал кредит под строительство стадиона "ВЭБ Арена".

При этом в совете директоров москвичей остались президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group и болельщик ЦСКА Борис Добродеев.

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