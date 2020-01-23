ВЭБ ведет переговоры о продаже ЦСКА

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ВЭБ ведет переговоры о продаже ЦСКА
Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев сообщил, что организация ведет переговоры о продаже акций московского ЦСКА.

"Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях. Сделка улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой. Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение", — приводит слова Кузовлева "РБК-Спорт".

Напомним, что 75 процентов акций ЦСКА перешли под контроль ВЭБ.РФ, так как клуб не смог рассчитаться за кредит, который брал под строительство стадиона.

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