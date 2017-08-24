Вебер стал игроком "Аякса"

Защитник венского "Рапида" Максимилиан Вебер перешёл в "Аякс", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. 19-летний австриец заключил с амстердамцами контракт до лета 2021 года. В новой команде он будет играть под номером 5.

Стоит отметить, что "Аякс" купил Вебера в качестве замены для Давинсона Санчеса, который несколько дней назад стал игроком "Тоттенхэма".

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